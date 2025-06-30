В Ступине открыли набор в кадетский класс с расширенной программой обучения
Школа №2 городского округа Ступино открыла для будущих пятиклассников набор в кадетский класс на 2025-2026 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В школе №2 кадетский класс отличается от стандартного расширенной программой. Для разностороннего развития кадеты занимаются строевой подготовкой, спортивным туризмом и хореографией, изучают воинские уставы и основы медицинской помощи. Ребята также проходят подготовку по начальному курсу МЧС и пожарной охраны», — говорится в сообщении.Отмечается, что поступление в кадетский класс может заложить основу будущего социального успеха ученика.
Дополнительную информацию об обучении кадетов в школе №2 можно получить по телефону: +7 (995) 021-06-97.