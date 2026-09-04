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Выездную диспансеризацию проведут 5 и 6 сентября в 11 парках Подмосковья

оригинал Фото: медиасток.рф

Акцию «Проверь здоровье в парке» проведут в ближайшие выходные — 5 и 6 сентября — на 11 подмосковных локациях. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



На выездном приёме врачи будут измерять антропометрические показатели, артериальное давление и пр. Кроме того, пациентов проконсультируют по профилактике заболеваний.

«Акция «Проверь здоровье в парке» позволяет жителям уделить внимание своему здоровью без посещения поликлиники. Такой формат удобен для тех, кто хочет пройти диспансеризацию на свежем воздухе», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Для профосмотра в парке предварительная запись не потребуется. С собой нужно взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Лев Каштанов

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