Выездную диспансеризацию проведут 5 и 6 сентября в 11 парках Подмосковья

04 сентября 2026, 09:57

оригинал Фото: медиасток.рф

Акцию «Проверь здоровье в парке» проведут в ближайшие выходные — 5 и 6 сентября — на 11 подмосковных локациях. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





На выездном приёме врачи будут измерять антропометрические показатели, артериальное давление и пр. Кроме того, пациентов проконсультируют по профилактике заболеваний.





«Акция «Проверь здоровье в парке» позволяет жителям уделить внимание своему здоровью без посещения поликлиники. Такой формат удобен для тех, кто хочет пройти диспансеризацию на свежем воздухе», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.