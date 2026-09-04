Воробьёв посетил открытый в Балашихе героем СВО адаптивный фитнес-клуб
Адаптивный фитнес-клуб «Крылья» открыл в Балашихе ветеран специальной военной операции Виктор Шерстнев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Заведение осмотрели губернатор Московской области Андрей Воробьёв, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Балашиха Сергей Юров.
«Хочу поблагодарить за инициативу вас, вашу семью. Мы договаривались, что обязательно поддержим вашу идею создать центр для восстановления наших ребят, вернувшихся с СВО, и всех тех, кто сегодня нуждается в профессиональной помощи. Надеюсь, что здесь есть всё необходимое. Спасибо также работающим здесь инструкторам, потому что реабилитация — это непростой труд. Но всегда радует, когда есть реальная динамика, когда видишь результат», — сказал Воробьёв.Старший сержант Виктор Шерстнев — кадровый военный, танкист. Спасая сослуживцев, он получил тяжёлое ранение позвоночника. За мужество и героизм Виктора наградили медалью Суворова. После операций и курса реабилитации Шерстнев поднялся на Эльбрус на высоту более 3 000 метров, прыгнул с парашютом и завоевал медаль Кубка России по академической гребле среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
«Проходя курс реабилитации после ранения, я заметил, как сложно людям на колясках найти подходящий спортзал. Так появилась мечта создать свой доступный центр. Мы планируем помогать не только раненым бойцам, но и всем людям с травмами и ограничениями по здоровью. Первое время мы пытались строить всё сами, но без поддержки было тяжело. После нашей встречи с Андреем Юрьевичем Воробьевым проект получил мощный импульс, и за год мы открыли двери для первых гостей», — рассказал Виктор.При поддержке властей для клуба подобрали и отремонтировали помещение, а также выдали грант на закупку тренажёров.
«Символично, что инициатором этого проекта стал ветеран СВО, который сам прошёл через ранение, через долгие месяцы восстановления. Он нашёл в себе силы вернуться на гражданку с чётким пониманием, что надо помогать своим товарищам», — отметил Игорь Брынцалов.Он добавил, что адаптивный фитнес-центр стал частью большой системной работы по помощи участникам специальной военной операции и их близким, которая проводится в Московской области. Меры поддержки охватывают практически все сферы жизни — от соцобслуживания до выделения квот для трудоустройства.
В свою очередь, Сергей Юров отметил социальную значимость реализованного Виктором проекта.
«Крылья» — это не только про физическую активность. Здесь ребята общаются, социализируются, становятся увереннее в себе и получают новые возможности для развития», — сказал руководитель округа.Он также сообщил, что по итогам посещения клуба гости обсудили, какая поддержка ему нужна сегодня, включая расширение возможностей для занятий.