Достижения.рф

Благоустройство территорий у двух детсадов в Щёлкове завершат в октябре

Видео: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Уличные зоны благоустраивают в Щёлкове у детских садов «Яблонька» и «Малыш». Работы должны завершить уже в октябре. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Ход работ у «Яблоньки» проверил глава городского округа Андрей Булгаков.

«Постепенно планируем обновить все территории детских садов округа», — отметил Андрей Булгаков.
В настоящее время рядом с «Яблонькой» благоустраивают спортивную площадку и десять прогулочных зон для групп. В программу вошла укладка противоударного резинового покрытия, установка современных игровых комплексов, уличного освещения и видеокамер, подключённых к системе «Безопасный регион».

У детского сада «Малыш» рабочие монтируют веранды и навес для колясок, устанавливают малые архитектурные формы, обустраивают гимнастическую и спортивную зоны.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0