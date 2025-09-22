Благоустройство территорий у двух детсадов в Щёлкове завершат в октябре

22 сентября 2025, 16:21

Видео: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Уличные зоны благоустраивают в Щёлкове у детских садов «Яблонька» и «Малыш». Работы должны завершить уже в октябре. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ход работ у «Яблоньки» проверил глава городского округа Андрей Булгаков.





«Постепенно планируем обновить все территории детских садов округа», — отметил Андрей Булгаков.