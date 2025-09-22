Благоустройство территорий у двух детсадов в Щёлкове завершат в октябре
Видео: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Уличные зоны благоустраивают в Щёлкове у детских садов «Яблонька» и «Малыш». Работы должны завершить уже в октябре. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ход работ у «Яблоньки» проверил глава городского округа Андрей Булгаков.
«Постепенно планируем обновить все территории детских садов округа», — отметил Андрей Булгаков.В настоящее время рядом с «Яблонькой» благоустраивают спортивную площадку и десять прогулочных зон для групп. В программу вошла укладка противоударного резинового покрытия, установка современных игровых комплексов, уличного освещения и видеокамер, подключённых к системе «Безопасный регион».
У детского сада «Малыш» рабочие монтируют веранды и навес для колясок, устанавливают малые архитектурные формы, обустраивают гимнастическую и спортивную зоны.