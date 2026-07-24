Благоустройство Центрального парка Мытищ завершат в будущем году

24 июля 2026, 13:55

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Работы по благоустройство проходят в Центральном парке в Мытищах по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Открыть обновлённый парк для публики должны в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.





Общая площадь парка составляет 13,2 гектара. Сейчас там проводят планировку территории, демонтируют старые конструкции и занимаются устройством подстилающих и выравнивающих слоёв.





«В парке проложат пешеходные дорожки и перголы, установят спортивные и детские площадки, скамейки и информационные стенды, а также системы освещения и видеонаблюдения», — говорится в сообщении.