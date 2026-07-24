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В Красногорске проверили ход второго этапа реконструкции городского парка

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Второй этап реконструкции городского парка проводится в Красногорске в рамках реализации Народной программы партии «Единая Росси» по благоустройству общественных пространств. Ход работ проверил член окружного Совета депутатов Богдан Андриянов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Сейчас в парке строят новую пешеходную дорожку протяжённостью более двух с половиной километров.

«Здесь будет и подсветка, и лавочки. Всё то, чтобы можно было пройтись в тишине и подышать свежим воздухом. Важно, что прокладывание маршрута проводится с умом: работы не травмируют деревья и не поднимают корневую систему», — отметил Андриянов.
В настоящее время ведётся установка бордюра, затем рабочие примутся за укладку плитки.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Лев Каштанов

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