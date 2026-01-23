Благоустройство Центрального парка Щёлкова рассчитывают завершить осенью

23 января 2026, 19:05

оригинал Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Работы по благоустройству Центрального парка в Щёлкове планируют завершить в октябре этого года. Такой срок назвали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.