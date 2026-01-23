Достижения.рф

Благоустройство Центрального парка Щёлкова рассчитывают завершить осенью

оригинал Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Работы по благоустройству Центрального парка в Щёлкове планируют завершить в октябре этого года. Такой срок назвали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.



На территории появятся новые объекты и зоны, в том числе детская игровая площадка, центральная площадь со сценой для мероприятий, прогулочная набережная, спортивная зона, велодорожка, зоны для мастер-классов и аттракционов. Предусмотрены собачья площадка, места для пикников, пирсы и пляж.

Проект предусматривает создание трёх основных маршрутов. Это прогулочный маршрут вдоль реки Клязьмы с обустроенными подходами к воде, велодорожка с разделением потоков пешеходов и велосипедистов, а также лесной маршрут.

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Архитектурные решения с кривыми формами аллей, напоминающими следы от самолётов, вдохновлены знаковыми для города личностями, такими как лётчики-испытатели и космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. В элементах благоустройства отражена и историческая память о промышленном прошлом.

На набережной появится большая зона для отдыха у воды с местами для сидения и арендой лодок.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0