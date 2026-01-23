В Красногорске рассказали о ходе капитального ремонта баскетбольной спортшколы
Здание спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу, расположенное на Пионерской улице в Красногорске, капитально ремонтируют. О ходе работ сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.
Сейчас на объекте продолжается демонтаж.
«Демонтажные работы завершены на 50%. Подрядчик планирует скоро приступить к отделочным работам», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта в спортшколе обновят кровлю, фасад, входные группы, отделку помещений, заменят все инженерные сети, сантехнику, двери, окна, потолки и полы, установят новое оборудование и мебель. В программе также благоустройство прилегающей территории.
Работы проводятся за счёт средств областного бюджета. Капремонт должны завершить в текущем году.