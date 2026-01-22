В Павловском Посаде стартовало масштабное благоустройство Стахановского озера
В Павлово-Посадском городском округе началось комплексное благоустройство популярной зоны отдыха – Стахановского озера. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
На площадку уже вышла подрядная организация. Первым этапом станет демонтаж, который планируют завершить до конца следующей недели. Специалисты разберут устаревшие малые архитектурные формы, старую детскую площадку, лавочки и опоры освещения. Затем начнётся этап планировки территории.
Особое внимание уделят единству стиля. Новая часть озера будет выполнена в той же концепции, что и вторая, благоустроенная в 2023 году. Это создаст гармоничное и функциональное пространство для отдыха жителей.
Завершить работы и торжественно открыть обновлённую зону планируют до 30 мая. Церемонию приурочат ко Дню города Электрогорска, который в этом году отмечает 80-летие.
Проект благоустройства Стахановского озера реализуется в рамках госпрограммы при инициативе и поддержке президента Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
