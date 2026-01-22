В Павловском Посаде стартовало масштабное благоустройство Стахановского озера

22 января 2026, 22:25

оригинал Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В Павлово-Посадском городском округе началось комплексное благоустройство популярной зоны отдыха – Стахановского озера. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.