Благоустройство Центрального парка Щёлкова завершат осенью
Несколько общественных территорий благоустраивают в округе Щёлкове. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава муниципалитета Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба правительства региона.
Открыть обновлённые объекты планируют этой осенью.
«Традиционно у нас огромное внимание уделяется благоустройству. В этом году завершаем два грандиозных проекта. Это полная реконструкция Центрального городского парка и лесопарк на улице Неделина в микрорайоне Щёлково-7. Они станут точками притяжения для всех жителей округа», — сказал Булгаков.Благоустройство завершат также в сквере у памятника Великой Отечественной войны в Краснознаменском.
Кроме того, Андрей Булгаков рассказал, что в округе обновляют дворы, обустраивают пешеходные дорожки и устанавливают детские площадки.