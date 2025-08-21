Благоустройство улицы Садовой в Кашире завершат 31 августа
В микрорайоне Кашира-2 завершается благоустройство территории после реконструкции сетей теплоснабжения на улицах Клубная и Садовая протяжённостью 1,6 км. Ход работ проверил глава городского округа Кашира Роман Пичугин, сообщили в пресс-службе администрации.
«Сегодня выполнено 97% работ. Последние штрихи – на перекрёстке улиц Садовой и Металлистов. Грунт, временно размещённый у перекрёстка Садовой и Энергетиков, – это плодородный слой почвы. Его используют для подсыпки газонов», – говорится в сообщении.Пичугин поручил подрядчику обеспечить доступную среду для жителей – создать плавные спуски на тротуарах, а в необходимых местах снизить бордюрный камень.
Работы должны завершиться 31 августа.