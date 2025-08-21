В каширском Доме творчества им. Б.В. Щукина проведут день открытых дверей

21 августа 2025, 14:20

День открытых дверей проведут в Доме творчества имени Б.В. Щукина в Кашире в последнюю субботу лета — 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В день открытых дверей для гостей проведут экскурсию по Дому творчества, предложат принять участие в мастер-классах и присоединиться к местных клубам.





«Участники мероприятия смогут пройтись по залам, заглянуть в студии и мастерские, познакомиться с работой талантливых педагогов и участников действующих здесь клубов. Каждая экскурсия — это возможность открыть новые горизонты и найти своё вдохновение», — говорится в сообщении.