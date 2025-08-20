В Кашире к отопительному сезону достраивают современную котельную
Видео: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Глава Каширы Роман Пичугин проверил ход строительства новой блочно-модульной котельной на улице Коммунистической в Кашире-1. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Пичугин встретился с подрядчиками, чтобы убедиться в соблюдении сроков и высоком качестве работ. Сегодня уже залита монолитная плита для установки БМК мощностью 1 МВт, подготовлены мачты дымовой трубы. В ближайшее время начнется монтаж четырёх модулей котельной. Его планируют завершить за три – четыре дня. После этого начнётся прокладка подводящих сетей», – отметили в администрации.Появление новой котельной позволит отказаться от использования ведомственной котельной войсковой части. Это обеспечит жителям округа более стабильное и экономичное теплоснабжение.