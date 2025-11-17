Благоустройство в Кашире — что сделали и что планируют
Глава Каширы Роман Пичугин вместе с командой и жителями деревни Барабаново прошёл по дворам и общественным территориям, чтобы лично оценить результаты благоустройства и выслушать предложения местных, отметили в Администрации городского округа Кашира.
В этом году в деревне обновили дворы домов №8, 9, 10 и 12 на улице Ленина. Рабочие заасфальтировали внутридворовые проезды и сделали дополнительные парковочные места. Теперь подъезд к домам стал удобнее. Жители отмечают, что парковаться стало проще.
Особое внимание уделили безопасному маршруту к школе. Установили уличные фонари, путь для детей стал безопаснее и комфортнее.
Глава округа также поручил проработать решение проблемы подтопления возле дома №4 на улице Ленина. Вопрос держат на контроле и планируют принять конкретные меры в ближайшее время.
Жители и Администрация договорились продолжить совместную работу по благоустройству. В 2026 году проведут ещё один субботник, чтобы очистить местный сквер от мусора и сухостоя.
Благоустройство сельских территорий в округе продолжают. При планировании новых работ будут учитывать предложения жителей округа.
