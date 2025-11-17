Глава Подольска Артамонов оценил обновлённый сквер Папирова

17 ноября 2025, 11:40

оригинал Фото: пресс-служба г. о. Подольск

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов оценил благоустройство сквера Папирова. Он осмотрел его в ходе выездной проверки Южного микрорайона, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Благоустройство завершено в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьёва. В сквере обновили плиточное покрытие, освещение и систему видеонаблюдение, а также установили современные малые архитектурные формы.



Появилась новая воркаут-зона, обновлено две детские площадки с безопасным покрытием и актуальными игровыми элементами. Кроме того, высадили дополнительные деревья, в том числе на кленовой аллее, заложенной в 2018 году работниками предприятия «ЗиО-Подольск».

«Сквер получился уютным и комфортным. Уверен, что он станет местом, куда захочется прийти всей семьёй», – сказал Артамонов.