Глава Подольска Артамонов оценил обновлённый сквер Папирова
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов оценил благоустройство сквера Папирова. Он осмотрел его в ходе выездной проверки Южного микрорайона, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Благоустройство завершено в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьёва. В сквере обновили плиточное покрытие, освещение и систему видеонаблюдение, а также установили современные малые архитектурные формы.
Появилась новая воркаут-зона, обновлено две детские площадки с безопасным покрытием и актуальными игровыми элементами. Кроме того, высадили дополнительные деревья, в том числе на кленовой аллее, заложенной в 2018 году работниками предприятия «ЗиО-Подольск».
«Сквер получился уютным и комфортным. Уверен, что он станет местом, куда захочется прийти всей семьёй», – сказал Артамонов.
Глава городского округа также проверил дворы и дома на улицах Молодёжной и Долгого, обратил внимание на содержание территорий.
По оценке Артамонова, в целом состояние территорий удовлетворительное, но отдельного внимания требует уборка придомовых пространств. Он поручил профильным специалистам взять эти вопросы на контроль.