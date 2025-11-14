Капремонт гимназии №5 в Дзержинском завершат к новому учебному году

14 ноября 2025, 14:58

оригинал

Гимназию №5, расположенную на Томилинской улице в подмосковном Дзержинском, капитально ремонтируют. Открыть обновлённое здание планируется 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Здание построили в 1989 году, его общая площадь составляет более 12,4 тыс. квадратных метров.



