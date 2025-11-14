Капремонт гимназии №5 в Дзержинском завершат к новому учебному году
Гимназию №5, расположенную на Томилинской улице в подмосковном Дзержинском, капитально ремонтируют. Открыть обновлённое здание планируется 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Здание построили в 1989 году, его общая площадь составляет более 12,4 тыс. квадратных метров.
В результате ремонта здание полностью обновят как снаружи, так и изнутри. А на прилегающей территории проведут благоустройство.«Сейчас рабочие приступили к утеплению фасада. Продолжается ремонт кровли и замена инженерных систем. Ремонт ведётся в соответствии с графиком. В работах задействованы 70 человек и пять единиц техники», — говорится в сообщении.
Работы ведутся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».