Благоустройство в Вишняковском лесопарке Балашихи завершат к октябрю 2026 года

16 февраля 2026, 16:40

Видео: Министерство благоустройства Московской области

В Балашихе продолжается масштабное благоустройство второй очереди Вишняковского лесопарка, территория которого охватывает 85 гектаров. Проект предусматривает создание многофункционального пространства для отдыха и культурных мероприятий, сообщает Министерство благоустройства Московской области.







Для посетителей здесь обустроят разветвленную сеть прогулочных маршрутов, детскую игровую зону, а также площадки для занятий спортом с установкой воркаут-комплексов. Для удобства гостей заработает пункт проката спортивного инвентаря.



Ключевой культурной достопримечательностью парка станет фестивальная площадка с павильоном и арт-объектом «Башня Мейерхольда». Помимо этого, на территории появятся зона для выгула собак, места для отдыха с лавками и перголами, а также система навигации с пилонами и QR-указателями. Вход в лесопарк украсит приветственный пилон.



В рамках благоустройства запланировано дополнительное озеленение, установка современных систем освещения и видеонаблюдения для безопасности посетителей.



В настоящее время реализуется первый этап работ: строится тропиночная сеть, возводятся арт-объект, канатный комплекс, павильон проката и хоздвор. Завершить работы по проекту подрядчик обязан к октябрю 2026 года.