Подмосковные стандарты в сфере ИЖС порекомендовали для всей страны

16 февраля 2026, 16:24

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Требования к развитию индивидуального жилищного строительства, принятые в Московской области в конце прошлого года, стоит распространить на всю Россию. Такое мнение высказали участники II всероссийской научно-практической конференции «Инновационные подходы в градостроительстве: наука, образование, практика». Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.





С докладом о развитии ИЖС в Московской области выступила главный архитектор региона Александра Кузьмина.





«Смысл принятых в Подмосковье правил состоит в создании городского комфорта в загородных поселках, который напрямую связан с инфраструктурой: коммунальной, дорожно-транспортной, социальной. Все эти моменты детально прописаны в документе», — пояснила Кузьмина.