Резидент ОЭЗ «Дубна» представил корпоративную платформу создания ИИ-ассистентов
Компания «Хоппер ИТ», работающая в особой экономической зоне «Дубна», представила корпоративную платформу Unica AI. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Платформа позволяет организациям внедрять технологии искусственного интеллекта внутри корпоративного контура на собственной инфраструктуре или в контролируемом облаке.
«Хоппер ИТ» разрабатывает корпоративные информационные системы. Новое решение компании, платформа Unica AI, позволит запускать ИИ-сценарии без передачи документов и данных в публичные сервисы. Компания инвестировала в развитие платформы более 80 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Платформа зарегистрирована в реестре отечественного программного обеспечения. Unica AI позиционируется как платформа для системного внедрения ИИ, а не как отдельный чат-бот. На платформе могут быть развёрнуты корпоративный чат, поиск по базе знаний с указанием источников, конструктор ИИ-навыков без программирования, сформированы протоколы встреч.