В Клину участковые нашли «резиновую» квартиру с мигрантами

16 февраля 2026, 16:06

оригинал Фото: istockphoto.com/DedMityay

Квартиру, в которой были фиктивно зарегистрированы 11 иностранных граждан, обнаружили участковые уполномоченные в ходе проверки одного из домов в Клину. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Полицейские установили, что хозяин квартиры ставил иностранцев на миграционный учёт, однако реального места для проживания им не предоставлял.





«Против владельца «резиновой» квартиры завели уголовное дело и отпустили до суда под подписку о невыезде», — говорится в сообщении.