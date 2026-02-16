В Клину участковые нашли «резиновую» квартиру с мигрантами
Квартиру, в которой были фиктивно зарегистрированы 11 иностранных граждан, обнаружили участковые уполномоченные в ходе проверки одного из домов в Клину. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Полицейские установили, что хозяин квартиры ставил иностранцев на миграционный учёт, однако реального места для проживания им не предоставлял.
«Против владельца «резиновой» квартиры завели уголовное дело и отпустили до суда под подписку о невыезде», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в городе Видное Ленинского округа провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов среди водителей такси и их пассажиров. В результате удалось обнаружить десять нарушителей. Семерых из них вышлют из России.