Брынцалов: число многодетных семей в Подмосковье достигло 117 тысяч

08 июля 2025, 15:31

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Количество подмосковных многодетных семей с начала года выросло на 4 тыс. и достигло 117 тыс. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он поздравил жителей Московской области с Днём семьи, любви и верности.







«8 июля напоминает нам о том, что семья – великое счастье. С детства в кругу самых близких нам людей мы учимся любить, заботиться, доверять и уважать. Создавая свои семьи, стремимся привнести в них то лучшее, что впитали от родителей, братьев и сестёр, бабушек и дедушек. Так от поколения к поколению передаются глубокие духовные ценности и вековые традиции, которыми дорожит Россия», – написал Брынцалов в своём ТГ-канале

«От этого напрямую зависит будущее Отечества. Мы делаем всё, чтобы семья продолжала укреплять свой высокий нравственный статус в обществе. По поручению президента совершенствуются федеральные и региональные меры поддержки, включающие выплаты, компенсации и льготы», – добавил парламентарий.