В Подмосковье до конца года откроют ещё 15 учреждений здравоохранения

01 июля 2025, 19:38

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области до конца года рассчитывают открыть ещё 15 учреждений здравоохранения, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. В стадии проектирования и возведения находятся 30 объектов – ФАПы, поликлиники, лечебные корпуса и подстанции скорой помощи.







«На это выделено более 38 млрд. рублей, 28,2 миллиарда из них – из бюджета Подмосковья. Строительство шести учреждений уже завершено. До конца года планируем сдать в эксплуатацию ещё 15», – сказал спикер регионального парламента, слова которого привели в пресс-службе Мособлдумы.

«Эта часть городского округа уже ощущала проблемы с поликлиническим обслуживанием, поэтому медучреждение вошло в перечень наказов избирателей. Мы включили его в Народную программу партии ЕР. Финансирование составило около 3 млрд. рублей. Средства выделены из федерального и регионального бюджетов. Строители выполнили свои обязательства даже раньше срока. Осталось пройти процесс лицензирования», – отметил Брынцалов.