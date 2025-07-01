В Подмосковье до конца года откроют ещё 15 учреждений здравоохранения
В Московской области до конца года рассчитывают открыть ещё 15 учреждений здравоохранения, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. В стадии проектирования и возведения находятся 30 объектов – ФАПы, поликлиники, лечебные корпуса и подстанции скорой помощи.
«На это выделено более 38 млрд. рублей, 28,2 миллиарда из них – из бюджета Подмосковья. Строительство шести учреждений уже завершено. До конца года планируем сдать в эксплуатацию ещё 15», – сказал спикер регионального парламента, слова которого привели в пресс-службе Мособлдумы.Среди готовых объектов – поликлиника на 750 посещений в смену в ЖК «Южное Видное» у деревни Сапроново в Ленинском городском округе. В ходе поездки в округ Брынцалов вместе с главой Станиславом Каторовым посетил объект.
«Эта часть городского округа уже ощущала проблемы с поликлиническим обслуживанием, поэтому медучреждение вошло в перечень наказов избирателей. Мы включили его в Народную программу партии ЕР. Финансирование составило около 3 млрд. рублей. Средства выделены из федерального и регионального бюджетов. Строители выполнили свои обязательства даже раньше срока. Осталось пройти процесс лицензирования», – отметил Брынцалов.В ходе обхода медучреждения оценили удобство навигации, просторные зоны ожидания, кабинеты, оснащённые МРТ, КТ, УЗИ, доступную среду для маломобильных граждан. В поликлинике будут работать взрослое отделение на 500 посещений в смену и детское – на 250 посещений, а также дневной стационар и травматологический пункт.
Особенность поликлиники и в том, что педиатрическое отделение станет площадкой для НИКИ детства – ведущего научно-клинического учреждения Московской области. Там же появится отделение спортивной медицины.
Открыть медучреждение планируют к августу.