Благоустройство водного сада в Сергиевом Посаде завершат в 2026 году
Масштабное благоустройство проведут в водном саду «Северные пруды» в Сергиевом Посаде. В настоящее время подряд на работы выставлен на открытые электронные торги. Завершение работ запланировано на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Проект благоустройства «Северных прудов» был разработан при активном участии жителей округа и одержал победу на конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды.
«Подрядчику предстоит благоустроить участок площадью 2,6 га по улице Северо-Озёрная. Проектом предусмотрено сохранение естественного озеленения и ландшафта местности: прудов и каскада ручьев. При этом на территории водного сада нужно будет обустроить зоны для отдыха и проведения мероприятий, установить спортивную и детскую площадки, проложить велодорожки и дорожки для пешеходных прогулок», — говорится в сообщении.На территории также нужно будет установить систему видеонаблюдения, обеспечить водо- и электроснабжение.
Начальная цена лота составляет 339 миллионов 670 тысяч 741 рубль 65 копеек. Заявки на подряд принимаются до 30 июля.