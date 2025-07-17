Благоустройство водного сада в Сергиевом Посаде завершат в 2026 году

17 июля 2025, 12:20

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Масштабное благоустройство проведут в водном саду «Северные пруды» в Сергиевом Посаде. В настоящее время подряд на работы выставлен на открытые электронные торги. Завершение работ запланировано на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Проект благоустройства «Северных прудов» был разработан при активном участии жителей округа и одержал победу на конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды.





«Подрядчику предстоит благоустроить участок площадью 2,6 га по улице Северо-Озёрная. Проектом предусмотрено сохранение естественного озеленения и ландшафта местности: прудов и каскада ручьев. При этом на территории водного сада нужно будет обустроить зоны для отдыха и проведения мероприятий, установить спортивную и детскую площадки, проложить велодорожки и дорожки для пешеходных прогулок», — говорится в сообщении.