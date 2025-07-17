Поэт из Волоколамска выпустил книгу о событиях Великой Отечественной войны

17 июля 2025, 10:55

Книгу «На корабле памяти», посвящённую событиям Великой Отечественной войны, выпустил поэт из Волоколамского округа Анатолий Барков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





«На корабле памяти» — шестая книга Анатолия Баркова. В неё вошли стихи, очерки и рассказы, основанные на личных воспоминаниях родственников и друзей автора.





«Это книга о волоколамской земле, которая пережила много невзгод и испытаний, но победила. Я постарался донести до читателей правду о тех страшных событиях, показать, как на самом деле жили и выживали люди в те годы», — сказал Анатолий Барков.