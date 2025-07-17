В Подмосковье с начала года почётными донорами стали более 300 человек
307 жителей Московской области удостоили звания «Почётный донор России» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Всего в регионе в настоящее время проживают почти 28 тысяч почётных доноров.
«Благодаря отзывчивым и ответственным людям, наш регион полностью обеспечен донорской кровью и ее компонентами», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Она также напомнила, что для почётных доноров в Московской области предусмотрены региональные меры социальной поддержки и ежегодные выплаты.
Донором может стать любой человек от 18 лет, не имеющий противопоказаний к сдаче крови. Для получения статуса почётного донора нужно сдать кровь 40 раз, плазму — 60 раз ил сочетать донацию цельной крови и ее компонентов.