Достижения.рф

В Подмосковье с начала года почётными донорами стали более 300 человек

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

307 жителей Московской области удостоили звания «Почётный донор России» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Всего в регионе в настоящее время проживают почти 28 тысяч почётных доноров.

«Благодаря отзывчивым и ответственным людям, наш регион полностью обеспечен донорской кровью и ее компонентами», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Она также напомнила, что для почётных доноров в Московской области предусмотрены региональные меры социальной поддержки и ежегодные выплаты.

Донором может стать любой человек от 18 лет, не имеющий противопоказаний к сдаче крови. Для получения статуса почётного донора нужно сдать кровь 40 раз, плазму — 60 раз ил сочетать донацию цельной крови и ее компонентов.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0