В Подмосковье с начала года почётными донорами стали более 300 человек

17 июля 2025, 11:48

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

307 жителей Московской области удостоили звания «Почётный донор России» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Всего в регионе в настоящее время проживают почти 28 тысяч почётных доноров.





«Благодаря отзывчивым и ответственным людям, наш регион полностью обеспечен донорской кровью и ее компонентами», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.