В Подмосковье запустили онлайн-сервис по вывозу строительных отходов
Сервис по вывозу строительных отходов запустили на подмосковном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Как отметил глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин, благодаря новому сервису вывоз строительного мусора стал доступнее и проще.
«Легальный вывоз строительных отходов — залог чистоты наших городов и бережного отношения к природе», — подчеркнул Виталий Мосин.При получении услуги через областной госпортал нужно указать адрес, где находятся отходы, их объём и контактные данные заказчика. Затем представитель транспортной компании свяжется с заявителем для уточнения деталей и согласования сроков и стоимости вывоза.
В Минэкологии области напомнили, что заказать вывоз строительных отходов можно также с помощью мобильного приложения «Добродел», по телефону горячей линии 122#7 и портал стройотходы.рф.