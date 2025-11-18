Благоустройство зоны отдыха у Борисоглебского озера завершат до конца 2026 года
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил ход работ по благоустройству зоны отдыха у Борисоглебского озера. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Площадь, подлежащая обновлению, составляет 6,5 гектара. Всего планируют создать четыре функциональных зоны отдыха. Первая – смотровая беседка, где будут проводить свадебные церемонии
«Подрядная организация расчистила берег от мелколесья. Это позволило открыть панорамный вид на гладь озера. Рабочие уже выполнили монтаж и усилили металлокаркас беседки. Территория набережной – часть усадьбы «Раменское», объекта культурного наследия. Благоустройство предполагает создание тихой зоны парка, где можно наслаждаться природой», – рассказали в администрации.
Вторая функциональная часть – городской балкон. Спустившись ниже, посетители Раменского парка попадут в городской солярий. Это третья зона благоустройства. Приступили и к обустройству дублёра лыжероллерной трассы. Дорожка предусмотрена только для пешеходов.
Финальный этап работ развернётся у столетней ивы, внесённой в реестр самых старых деревьев России. Это будет самое тихое место парка со скамейками для чтения.
Проект рассчитан на два года. Благоустройство планируют завершить до конца 2026-го.