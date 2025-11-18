Благоустройство зоны отдыха у Борисоглебского озера завершат до конца 2026 года

18 ноября 2025, 21:25

Фото: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил ход работ по благоустройству зоны отдыха у Борисоглебского озера. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Площадь, подлежащая обновлению, составляет 6,5 гектара. Всего планируют создать четыре функциональных зоны отдыха. Первая – смотровая беседка, где будут проводить свадебные церемонии



«Подрядная организация расчистила берег от мелколесья. Это позволило открыть панорамный вид на гладь озера. Рабочие уже выполнили монтаж и усилили металлокаркас беседки. Территория набережной – часть усадьбы «Раменское», объекта культурного наследия. Благоустройство предполагает создание тихой зоны парка, где можно наслаждаться природой», – рассказали в администрации.