На ближайших выходных в парке Раменского проведут «Весёлые старты» и ретротанцы
Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Насыщенную программу подготовили для гостей Раменского парка на ближайшие выходные, различные активности ждут как взрослых, так и детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Суббота начнётся с пробежки в рамках проекта «5 вёрст». Всех желающих ждут в 9 утра на велолыжероллерной трассе. А с 14:45 на детской велотрассе сначала устроят «Весёлые старты», а потом — подвижные игры.
«В 16:00 для юных талантов откроются двери творческого мастер-класса «Мастерим своими руками». А с 17:00 на площадке «Лира» начнутся танцы в ретро-стиле», — говорится в сообщении.В воскресенье ребят ждут на детской велотрассе: в 15:05 там начнётся игровая спортивная программа, а в 15:40 — анимационная. Кроме того, в 16:20 для любителей делать сувениры своими руками вновь проведут мастер-класс.