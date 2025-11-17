На ближайших выходных в парке Раменского проведут «Весёлые старты» и ретротанцы

17 ноября 2025, 17:51

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Насыщенную программу подготовили для гостей Раменского парка на ближайшие выходные, различные активности ждут как взрослых, так и детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Суббота начнётся с пробежки в рамках проекта «5 вёрст». Всех желающих ждут в 9 утра на велолыжероллерной трассе. А с 14:45 на детской велотрассе сначала устроят «Весёлые старты», а потом — подвижные игры.





«В 16:00 для юных талантов откроются двери творческого мастер-класса «Мастерим своими руками». А с 17:00 на площадке «Лира» начнутся танцы в ретро-стиле», — говорится в сообщении.