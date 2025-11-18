Гжельские фарфоровые мишки стали наградами звёздной премии

18 ноября 2025, 18:38

Фото: журнал ОК!

Объединение «Гжель» разработало серию фарфоровых мишек для юбилейной премии журнала OK! «Больше чем звёзды». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Статуэтки вручили в качестве наград победителям церемонии, на которой отмечают выдающихся деятелей кино, театра, музыки и других творческих сфер.

«У звёзд шоу-бизнеса и гжельского фарфора больше общего, чем кажется. И те, и другие проходят огонь, испытания, становятся по-настоящему ценными. Именно эту идею мы вложили в создание фарфоровых мишек», – отметила председатель совета директоров Объединения «Гжель» Светлана Матвеева.