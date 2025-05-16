За время работы ОЭЗ «Дубна» резиденты вложили в проекты 100 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Резиденты особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна» инвестировали в свои проекты 100 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области по итогам работы в 2024 году.
«К началу этого года суммарный объём инвестиций резидентов ОЭЗ «Дубна» в реализацию своих проектов за всё время работы на площадке достиг 100 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ на конец прошлого года числились более 160 компаний. Количество рабочих мест на площадке в прошлом году выросло с 7200 до 9350», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как отметили в ведомстве, сегодня ОЭЗ «Дубна» – центр развития бизнеса в Московской области и крупнейший работодатель на севере региона. В прошлом году она осталась самой многочисленной по числу резидентов в стране. Там работает каждый седьмой инвестор всех российских ОЭЗ.
Подмосковная площадка была в очередной раз признана Минэкономразвития России эффективной и заняла первое место во втором ESG-рейтинге.
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Лора Луганская