Производитель уникальных препаратов из Дубны наладит поставки в Кению и Уганду

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Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Пуль-Сар» намерена запустить поставки инновационных медицинских препаратов для хирургии в Уганду и Кению. Компания производит препараты, аналогов которым в мире нет, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Свою продукцию «Пуль-Сар» поставляет в лечебные учреждения по всей России и в Казахстан. В ближайшее время компания планирует наладить поставки препаратов собственной разработки в Индию, Ливию, Катар, Оман, Иран и Ирак. Предприятие работает в ОЭЗ «Дубна» три года. Сегодня его производственные мощности позволяют выпускать до 500 тыс. единиц продукции год», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Сейчас компания производит два препарата. Это собственные разработки предприятия, которые пользуются большим спросом как в отечественных медучреждениях, так и за рубежом.
Препарат Лимфоблок применяется при онкологических операциях и других хирургических вмешательствах для предотвращения или остановки лимфореи – патологии, при которой лимфатическая жидкость выходит наружу или в полость организма, что опасно для онкобольных. Препарат является уникальным.
Второе инновационное жидкое гемостатическое средство с антисептическим эффектом – Гемоблок. Оно останавливает кровотечения при хирургических операциях и ранениях, не повреждая соприкасающиеся ткани, препятствует развитию инфекции и на 40% ускоряет заживление.
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Лора Луганская