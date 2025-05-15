Число субъектов МСП в Подмосковье ежемесячно растёт на 3 тыс.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье в среднем стабильно растет на 3 тыс. в месяц. А всего в регионе зарегистрировано около 470 тыс. субъектов МСП, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.