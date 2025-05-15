Число субъектов МСП в Подмосковье ежемесячно растёт на 3 тыс.

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье в среднем стабильно растет на 3 тыс. в месяц. А всего в регионе зарегистрировано около 470 тыс. субъектов МСП, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Число субъектов МСП в Подмосковье сегодня составляет уже 469 777. С начала года число компаний в этом секторе увеличилось более чем на 12 тыс. Таким образом, этот показатель в регионе в среднем стабильно увеличивается на 3 тыс. в месяц», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Так, общее число МСП региона сегодня превышает 137 тыс. юридических лиц и 332 тыс. – индивидуальных предпринимателей. Как напомнили в ведомстве, информацию о мерах поддержки бизнеса в регионе можно найти на инвестиционном портале Московской области.
Читайте также:
Производитель уникальных препаратов из Дубны наладит поставки в Кению и Уганду
В Пущине запустили платформу для разработки инновационных лечебных антител
Жители Подмосковья познакомятся с производством лабораторного оборудования
Лора Луганская