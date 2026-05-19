Блогер Саша Стоун пригласил жителей Подмосковья на квест «Город пЕРемен»

Квест-путешествие «Город пЕРемен» проведёт в трёх городах Московской области региональное отделение «Молодой Гвардии». О том, что организаторы приготовили для участников, рассказал своим подписчикам блогер Саша Стоун (Зарубин), сообщает пресс-служба «Единой России».





23 мая квест пройдёт в Видном, 31 мая — в Балашихе, а 6 июня — в Королёве. Участники в ходе пешей прогулки должны будут отыскать около 100 точек на карте, чтобы ответить на вопросы и набрать баллы.





«Часто слышу, что молодёжь сложно чем-то удивить. Но мне кажется, проблема в другом — людям просто надоели скучные форматы. Есть решение. Впервые в России «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» делают городской квест в формате настоящего ралли — с маршрутами, загадками, заданиями и командной игрой», — написал Саша Стоун.

«Вместо сухих цифр жители получают живой формат, где можно круто провести время и по-другому посмотреть на свой город», — отметил блогер.