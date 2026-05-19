В Серпухове проведут интерактивное занятие по древнерусской письменности

19 мая 2026, 12:47

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Интерактивное занятие «Сказание о письменах» проведут для юных посетителей Серпуховского историко-художественного музея в субботу, 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Участникам занятия расскажут, как появилась азбука и книги, как учили грамоте наших предков и какие инструменты и материалы использовались для письма до того, как появились современные ручка и бумага.





«В программу также входит мастер-класс, на котором ребята попробуют писать на восковых табличках и составят свою челобитную самому царю Ивану Грозному, соблюдая стиль и каноны XVI века», — говорится в сообщении.