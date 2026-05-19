Капремонт школы №3 в Лобне завершат до конца лета

19 мая 2026, 13:14

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы № 3 им. Героя Советского Союза В.А. Борисова, расположенное на улице Мирная в Лобне, капитально ремонтируют. Завершить работы планируют до 1 сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Площадь школы составляет около четырёх с половиной тысяч квадратных метров. Общая готовность ремонта в настоящее время достигла 62%.





«Сейчас на объекте завершили демонтажные работы. Ведётся обновление фасада и кровли, замена инженерных сетей, монтаж оконных блоков и отделка помещений. На площадке заняты 75 человек, задействована одна единица спецтехники», — говорится в сообщении.