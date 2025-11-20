Блогеры из Подмосковья победили на программе-конкурсе «Министерство контента»

20 ноября 2025, 10:29

оригинал Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»

Итоги программы «Министерство контента», объединившей блогеров и государственных служащих, подвели на проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителями стали 30 человек, в том числе два представителя Московской области. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





В рамках программы блогеры и госслужащие разработали медийные проекты с современными подходами к освещению ключевых тем и проблем различных отраслей.





«От Подмосковья в число победителей вошли блогер, журналистка и педагог Елена Удовенко и акушер-гинеколог, заместитель главврача по клинико-экспертной работе Московского областного перинатального центра Динар Габдрахманов», — говорится в сообщении.