Блогеры из Подмосковья победили на программе-конкурсе «Министерство контента»
Итоги программы «Министерство контента», объединившей блогеров и государственных служащих, подвели на проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителями стали 30 человек, в том числе два представителя Московской области. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
В рамках программы блогеры и госслужащие разработали медийные проекты с современными подходами к освещению ключевых тем и проблем различных отраслей.
«От Подмосковья в число победителей вошли блогер, журналистка и педагог Елена Удовенко и акушер-гинеколог, заместитель главврача по клинико-экспертной работе Московского областного перинатального центра Динар Габдрахманов», — говорится в сообщении.Динар Габдрахманов принял участие в разработке проекта для Минздрава РФ «Будь мужиком!», направленного на разрушение вредного стереотипа о том, что забота о своём здоровье якобы не «мужское дело».
А Елена Удовенко с 2020 года ведёт блог «Формула имиджа» на платформе «Дзен». Одним из направлений её работы является осмысление «русского кода» и поиск путей по его популяризации через культуру.