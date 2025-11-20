Достижения.рф

Блогеры из Подмосковья победили на программе-конкурсе «Министерство контента»

Итоги программы «Министерство контента», объединившей блогеров и государственных служащих, подвели на проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителями стали 30 человек, в том числе два представителя Московской области. Об этом сообщает пресс-служба проекта.



В рамках программы блогеры и госслужащие разработали медийные проекты с современными подходами к освещению ключевых тем и проблем различных отраслей.

«От Подмосковья в число победителей вошли блогер, журналистка и педагог Елена Удовенко и акушер-гинеколог, заместитель главврача по клинико-экспертной работе Московского областного перинатального центра Динар Габдрахманов», — говорится в сообщении.
Динар Габдрахманов принял участие в разработке проекта для Минздрава РФ «Будь мужиком!», направленного на разрушение вредного стереотипа о том, что забота о своём здоровье якобы не «мужское дело».

А Елена Удовенко с 2020 года ведёт блог «Формула имиджа» на платформе «Дзен». Одним из направлений её работы является осмысление «русского кода» и поиск путей по его популяризации через культуру.
