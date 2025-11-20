В подмосковном Одинцово заложили капсулу времени при строительстве детского сада

20 ноября 2025, 09:49

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В Одинцово заложили капсулу времени в основание детского сада в ЖК «Жаворонки Клаб». На площадке будущего сада прошла торжественная церемония с главой округа Андреем Ивановым: в капсулу поместили письмо для будущих поколений. Девелопер проекта — ФСК Family, сообщили в Минжиле Московской области.





Новый трехэтажный сад рассчитан на 260 малышей Здесь откроют 11 групп для детей разного возраста, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и педагога-психолога. Во дворе построят 11 игровых зон с современным оборудованием и теневыми навесами, а еще — физкультурную площадку площадью 200 м². Строительство завершат в 4 квартале 2026 года и передадут сад в муниципальную собственность.



В ЖК построят и школу для 560 учеников. В ней оборудуют лаборатории, IT-полигон, робокласс, мультимедийный зал и лингафонные кабинеты. По договорённости с МГИМО во вторую смену в школе будут проводить курсы по IT и иностранным языкам для школьников и взрослых. Работы начнут в 1 квартале 2026 года. Здесь также построят амбулатория на 71 посещение в смену.



​Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области



«Инвестиции почти в 700 миллионов рублей в строительство детского сада — это наш осознанный вклад в будущее округа», — отметил генеральный директор ФСК Family Максим Белов.