Четырём юным жителям Серебряных Прудов вручили первые паспорта
Торжественное вручение паспортов состоялось в школе имени маршала В.И. Чуйкова в Серебряных Прудах. Главный документ гражданина Российской Федерации получили четыре 14-летних жителя округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Паспорта ребятам вручил глава округа Олег Павлихин. Он также сказал им напутственные слова.
«Вы становитесь гражданами России в ответственный исторический момент. Именно от вашего поколения, от ваших знаний и труда зависит будущее нашей страны. Это не только почётное звание, но и высокая ответственность», — подчеркнул Олег Павлихин.Оставить заявку на получение первого паспорта в торжественной обстановке юные граждане могут при сдаче документов на его оформление в МФЦ.