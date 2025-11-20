Четырём юным жителям Серебряных Прудов вручили первые паспорта

20 ноября 2025, 10:04

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Торжественное вручение паспортов состоялось в школе имени маршала В.И. Чуйкова в Серебряных Прудах. Главный документ гражданина Российской Федерации получили четыре 14-летних жителя округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Паспорта ребятам вручил глава округа Олег Павлихин. Он также сказал им напутственные слова.





«Вы становитесь гражданами России в ответственный исторический момент. Именно от вашего поколения, от ваших знаний и труда зависит будущее нашей страны. Это не только почётное звание, но и высокая ответственность», — подчеркнул Олег Павлихин.