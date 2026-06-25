Блокадницу из Пушкина поздравили с 89-летием власти округа
Жительнице Пушкина Римме Галкиной, пережившей блокаду и являющейся председателем окружной организации «Жители блокадного Ленинграда», исполнилось 89 лет. С праздником её поздравили местные и федеральные власти. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Подарки от главы округа Максима Красноцветова и поздравительный адрес из Кремля Римме Митрофановне вручила общественный деятель и руководительница реабилитационного центра «Радость моя» Инна Орлова.
«Очень рада была познакомиться с Риммой Митрофановной. Несмотря на такой почтенный возраст, она возглавляет Общество блокадников. Желаю ей крепкого здоровья и долгих лет жизни», — сказала Орлова.Она подчеркнула, что несмотря на все выпавшие на долю Римме Галкиной испытания, она настроена позитивно.