Блокадницу из Пушкина поздравили с 89-летием власти округа

25 июня 2026, 16:46

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Жительнице Пушкина Римме Галкиной, пережившей блокаду и являющейся председателем окружной организации «Жители блокадного Ленинграда», исполнилось 89 лет. С праздником её поздравили местные и федеральные власти. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Подарки от главы округа Максима Красноцветова и поздравительный адрес из Кремля Римме Митрофановне вручила общественный деятель и руководительница реабилитационного центра «Радость моя» Инна Орлова.





«Очень рада была познакомиться с Риммой Митрофановной. Несмотря на такой почтенный возраст, она возглавляет Общество блокадников. Желаю ей крепкого здоровья и долгих лет жизни», — сказала Орлова.