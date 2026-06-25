В деревне под Клином нашли в земле артиллерийский снаряд
Покрытый ржавчиной боеприпас обнаружили в деревне Кузнецово городского округа Клин. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Об опасной находке в единую службу спасения «Система-112» сообщили жители деревни, которые заметили боеприпас во время земляных работ.
«Прибывшие на место вызова взрывотехники определили, что перед ними 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны. Специалисты поместили боеприпас в специальный контейнер, перевезли на полигон и там уничтожили, соблюдая технику безопасности», — говорится в сообщении.Подмосковные спасатели напоминают, что неразорвавшиеся снаряды, долго пролежавшие в земле, крайне опасны. Их нельзя переносить, закапывать или маскировать, так как любое неосторожное действие может привести к детонации. Поэтому при обнаружении такого боеприпаса следует немедленно вызвать специалистов и отойти на безопасное расстояние.