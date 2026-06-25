Капремонт детсада в красногорском посёлке Мечниково выполнили на 65%
Здание дошкольного отделения Петрово-Дальневской школы капитально ремонтируют в посёлке Мечниково округа Красногорск. В настоящее время работы выполнены на 65%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт проводится в рамках реализации областной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Работы ведутся параллельно на всех уровнях здания: на первом и втором этажах монтируют инженерные системы, а в подвале завершают прокладывать коммуникации и штукатурить перегородки. На площадке заняты 30 человек, используются две единицы строительной техники», — говорится в сообщении.Завершить ремонт планируют в текущем году. В обновлённый детский сад завезут новую мебель и оборудование.