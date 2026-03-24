Бобреневский пешеходный мост в Коломне перекроют 24 марта
Уровень воды в Москве-реке поднимается из-за паводка, поэтому со вторника, 24 марта, в Коломне перекрывают Бобреневский пешеходный мост. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Жители предоставили возможность пользоваться мостом до вечера. Ограничения вводятся в 18:00.
«На время перекрытия моста изменится маршрут автобуса №43, курсирующего между автовокзалом Коломны и селом Коробчеево. С северной стороны моста маршрут сократят: автобус не будет доезжать до остановки «Бобреневский мост», конечной станет остановка «Старое Бобренево», — говорится в сообщении.При этом маршрут автобуса №1, связывающего школу №1 со станцией Коломна, с южной стороны моста останется без изменений.
Мост откроют после окончания паводка. Об этом жителям сообщат дополнительно.