В Подмосковье пропавшую собаку вернули хозяевам благодаря микрочипу
В Павлово-Посадском городском округе микрочип помог вернуть домой потерявшуюся на прогулке собаку. Об инциденте рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Местный житель заметил на улице метиса некрупного терьера без владельца и не прошёл мимо. Мужчина забрал животное домой, а затем отвёл в частную ветеринарную клинику для осмотра и проверки микрочипа.
В клинике подтвердили, что у пса есть микрочип, но сразу установить владельца не удалось. Тогда мужчина подал заявку на регистрацию животного через региональный портал госуслуг. При проверке данных ветеринары выяснили, что собака уже внесена в реестр. Благодаря этому удалось оперативно найти настоящих хозяев. Оказалось, что они давно искали питомца.
«Уникальный код, содержавшийся в микрочипе, присваивается каждому животному. При регистрации в реестр также вносят данные о владельце и его контактную информацию. В подобных ситуациях это позволяет сопоставить сведения и оперативно вернуть питомца домой. В Московской области в реестре домашних животных зарегистрировано уже более 50 000 домашних животных. Регистрация помогает не только вести учёт, но и разыскивать их. Нашедшему достаточно обратиться в государственную ветеринарную клинику, где специалисты проверят наличие микрочипа и помогут связаться с хозяином», – отметили в министерстве.Процедура в Подмосковье обязательна для собак, но по желанию владельцев на учёт можно поставить и других домашних животных.
Регистрация проводится бесплатно в государственных ветеринарных учреждениях Подмосковья или через региональный портал госуслуг. Установка чипа оплачивается отдельно.
С наступлением тёплой погоды в регионе возобновят работу мобильные ветеринарные пункты, где можно будет зарегистрировать, чипировать и вакцинировать животных прямо во время прогулки. Адреса и контакты ветеринарных учреждений указаны на интерактивном портале «Мой АПК». Также на сайте опубликуют актуальный график работы передвижных ветеринарных пунктов.