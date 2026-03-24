В Подмосковье пропавшую собаку вернули хозяевам благодаря микрочипу

24 марта 2026, 17:05

В Павлово-Посадском городском округе микрочип помог вернуть домой потерявшуюся на прогулке собаку. Об инциденте рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Местный житель заметил на улице метиса некрупного терьера без владельца и не прошёл мимо. Мужчина забрал животное домой, а затем отвёл в частную ветеринарную клинику для осмотра и проверки микрочипа.



В клинике подтвердили, что у пса есть микрочип, но сразу установить владельца не удалось. Тогда мужчина подал заявку на регистрацию животного через региональный портал госуслуг. При проверке данных ветеринары выяснили, что собака уже внесена в реестр. Благодаря этому удалось оперативно найти настоящих хозяев. Оказалось, что они давно искали питомца.

«Уникальный код, содержавшийся в микрочипе, присваивается каждому животному. При регистрации в реестр также вносят данные о владельце и его контактную информацию. В подобных ситуациях это позволяет сопоставить сведения и оперативно вернуть питомца домой. В Московской области в реестре домашних животных зарегистрировано уже более 50 000 домашних животных. Регистрация помогает не только вести учёт, но и разыскивать их. Нашедшему достаточно обратиться в государственную ветеринарную клинику, где специалисты проверят наличие микрочипа и помогут связаться с хозяином», – отметили в министерстве.