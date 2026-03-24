В микрорайоне Климовск капитально ремонтируют центр детского творчества
В Подольске продолжаются работы по капитальному ремонту центра детского творчества, расположенного на улице Школьной, 10/1, в микрорайоне Климовск. Обновление объекта ведется в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Семья», сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
На текущем этапе специалисты выполняют фасадные работы, монтаж вентиляционных систем, электромонтаж, внутреннюю отделку, а также устройство наружной канализации.
В ходе капитального ремонта здание полностью преобразится: будет обновлен фасад, заменены все инженерные коммуникации, радиаторы отопления, сантехническое оборудование, оконные и дверные блоки, а также полы и потолки. На сегодняшний день уже выполнены кровельные работы, проведена внутренняя отделка помещений, обустроена входная группа и благоустроена прилегающая территория.
После завершения строительно-монтажных работ обновленные помещения оснастят современным технологическим оборудованием и мебелью. В центре творчества будут созданы все условия для занятий детей музыкой и другими видами творческой деятельности.
Полное завершение всех работ на объекте запланировано на 2026 год.
