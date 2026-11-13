Бобры национального парка «Лосиный остров» начали активную подготовку к зиме

13 ноября 2026, 22:59

оригинал Фото: сайт национального парка «Лосиный остров»

У бобровых семей наступила горячая пора активной подготовки к зиме. Об этом говорится на сайте национального парка «Лосиный остров».





Животные срезают ветки осины, ивы и прячут под водой. Так получается природный «холодильник» с кормом на всю зиму. Кроме того, бобры ремонтируют хатки и плотины, обмазывают стены смесью ила и глины, чтобы внутри было тепло всю зиму.

«Они также прокладывают каналы и тропы, чтобы зимой при быстрее добираться до уличных запасов. Бобры не спят зимой. Они выходят из хатки поесть из своих «надводных кладовых». А внутри дома всегда сухо и относительно тепло. Грызуны согревают друг друга, сбиваясь в группы», – говорится в сообщени