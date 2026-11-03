В питомнике национального парка «Лосиный остров» высадили 10 000 елей

03 ноября 2026, 21:19

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Елена Катасонова

Питомник растений в областной части национального парка «Лосиный остров» пополнился новым участком. Там заложили площади, где высадили около 10 000 молодых елей.





В этом году парк вместе с Комитетом лесного хозяйства Московской области провёл масштабное лесовосстановление на площади 23 гектара. После завершения работ остался качественный посадочный материал, который решили использовать для создания собственного резерва.

«У нас остался посадочный материал, который всегда планируют с запасом, и мы решили организовать свой небольшой питомник. Туда своими силами посадили ёлочки. Они будут себя хорошо чувствовать и успешно перезимуют. В дальнейшем окрепшие саженцы будем использовать для лесовосстановления», – объяснила решение директор национального парка Ольга Шульгина.

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Елена Катасонова

«Мы должны бережно относиться к лесному богатству. Надеемся, что из каждого сеянца в дальнейшем вырастет сильное дерево, которое пополнит лесной фонд парка», – отметила Шульгина.