В национальном парке «Лосиный остров» насчитали рекордное число лебедей-шипунов
В национальном парке «Лосиный остров» зафиксированы рекордные 30 лебедей-шипунов. Таковы данные орнитологов.
Осенняя миграция в самом разгаре, и на Верхнеяузских болотах собралась самая большая за всю историю наблюдений группа – около 30 особей. Ещё никогда там не видели столько птиц разом.
Верхнеяузский водно-болотный комплекс считается настоящим курортом для перелётных птиц. Там водоплавающие набираются сил, отъедаются и сбиваются в стаи перед долгой дорогой. Шипуны наведываются в комплекс каждый год, но такого количества птиц, как осенью 2026-го, там ещё не было.
«Лебеди держатся семьями, молодняк легко определить по серому оперению. В конце октября особенно заметно, как молодые лебеди учатся у родителей. Взрослые подают сигналы, показывают безопасные места для отдыха и учат экономить силы. Для юных птиц это интенсивный курс перед первым большим перелётом», – рассказала начальник научного отдела «Лосиного острова» Карина Фоменко.
Рост численности лебедей специалисты связывают с благоприятными условиями для размножения и богатой кормовой базой.
Такие группы лебедей у биостанции – хороший признак. Это значит, что экосистема болот хорошо подходит для этих птиц, хоть и встречаются они в Подмосковье нечасто. Мониторинг водоплавающих и состояния водоёмов ведётся регулярно.