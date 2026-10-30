В национальном парке «Лосиный остров» насчитали рекордное число лебедей-шипунов

30 октября 2026, 22:34

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валерия Исаева

В национальном парке «Лосиный остров» зафиксированы рекордные 30 лебедей-шипунов. Таковы данные орнитологов.





Осенняя миграция в самом разгаре, и на Верхнеяузских болотах собралась самая большая за всю историю наблюдений группа – около 30 особей. Ещё никогда там не видели столько птиц разом.



Верхнеяузский водно-болотный комплекс считается настоящим курортом для перелётных птиц. Там водоплавающие набираются сил, отъедаются и сбиваются в стаи перед долгой дорогой. Шипуны наведываются в комплекс каждый год, но такого количества птиц, как осенью 2026-го, там ещё не было.

«Лебеди держатся семьями, молодняк легко определить по серому оперению. В конце октября особенно заметно, как молодые лебеди учатся у родителей. Взрослые подают сигналы, показывают безопасные места для отдыха и учат экономить силы. Для юных птиц это интенсивный курс перед первым большим перелётом», – рассказала начальник научного отдела «Лосиного острова» Карина Фоменко.