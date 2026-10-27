В национальном парке «Лосиный остров» родились два яка

27 октября 2026, 15:00

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валерия Исаева

В вольерном комплексе Лосиной биостанции появились на свет два телёнка яка. Об этом рассказала начальник научного отдела национального парка «Лосиный остров» Карина Фоменко.