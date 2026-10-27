В национальном парке «Лосиный остров» родились два яка
В вольерном комплексе Лосиной биостанции появились на свет два телёнка яка. Об этом рассказала начальник научного отдела национального парка «Лосиный остров» Карина Фоменко.
Малыши растут, развиваются и исследуют территорию. Семейство временно живёт раздельно. Папу по кличке Малыш переместили в соседний вольер, чтобы он не мешал самкам кормить телят. Через ограждение бык наблюдает за детёнышами. Объединить семейство планируют к декабрю, когда телята окрепнут.
Сейчас малыши ещё пьют жирное материнское молоко, но уже пробуют сено, дроблёное зерно и комбикорм. Их желудки постепенно привыкают ко взрослому корму.
Сегодня взрослые яки готовятся к зиме. У них отрастает густой подшёрсток, а длинная шерсть со временем создаст тёплую подушку при лежании на снегу. Телята должны подойти к холодам упитанными и крепкими.
Читайте также: