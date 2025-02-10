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Бобслеисты из Московской области выиграли две награды первенства России

Видео: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Подмосковные спортсмены пополнили свою коллекцию наград на первенстве России по бобслею среди юниоров до 24 лет, завоевав ещё две медали, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Первую золотую медаль для команды завоевала Нина Клименко. В паре с Софией Валеевой из Красноярского края она показала лучший результат в соревнованиях двухместных экипажей, преодолев дистанцию за 1 минуту 56,18 секунды.

Второе место заняли Алёна Анисимова из Башкортостана и Алёна Колобова из Красноярского края. Бронза досталась представительницам Краснодарского края – Валерии Наден и Анне Глазковой.



В состязаниях мужских четвёрок команда из Подмосковья в составе Степана Дубинко, Егора Колотилова, Алексея Пирогова и Вячеслава Скулина стала второй, уступив всего 0,19 секунды спортсменам из Краснодарского края.

Третье место занял смешанный экипаж из Москвы и Красноярского края.

Ранее Нина Клименко уже поднималась на пьедестал, завоевав бронзу в дисциплине «монобоб». Также серебряные медали в соревнованиях двоек выиграли Степан Дубинко и Владислав Скулин.

Первенство России среди юниоров проходило в Сочи с 5 по 8 февраля и организовано в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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Фермерское хозяйство выкупило более 10 га в Павлово-Посадском округе
10 февраля 2025, 14:28

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Земельный участок площадью более десяти гектаров в Павлово-Посадском округе выкупило фермерское хозяйство «Милк-Ферма» для расширения производства, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Участок расположен в деревне Алферьево, разрешённый вид использования этой земли — «Для сельскохозяйственного производства». «Милк-Ферма» планирует использовать данный участок для выращивания многолетних трав», — говорится в сообщении.
Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Милк-Ферма» было зарегистрировано девять лет назад. В настоявшее время в хозяйстве 60 дойных коров чёрно-пёстрой породы, 30 нетелей и тёлок, а также 30 бычков. «Милк-Ферма» выпускает молоко и молочную продукцию, которую реализует в собственных магазинах.

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На строящемся путепроводе в Аникеевке началось устройство гидроизоляции пролёта
10 февраля 2025, 14:11

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Дорожники приступили к устройству гидроизоляции на пролёте строящегося путепровода в Аникеевке городского округа Красногорск, открыть движение по новому путепроводу планируется во втором квартале текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас началось устройство гидроизоляции пролётного строения. Ведётся также строительство линевой канализации и установка стоек под барьерные ограждения. Строительная готовность путепровода в настоящее время составляет около 80%», — говорится в сообщении.
Путепровод длиной 410 метров будет расположен в створе Аникеевской улицы, он будет входить в состав транспортной развязки общей протяжённостью 1,4 километра.

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Подмосковных предпринимательниц приглашают на форум «Мамы. Дети. Бизнес»
10 февраля 2025, 13:54

Фото: пресс-служба Мининвест МО

Второй фестиваль-форум «Мамы. Дети. Бизнес» состоится 27 февраля в Москве, принять в нём участие приглашают предпринимательниц из Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«На фестивале-форуме можно будет принять участие в мастер-классах и тренингах от экспертов и известных спикеров, получить личную консультацию ментора фестиваля по вопросам создания и развития своего дела, узнать актуальную информацию об инструментах господдержки, а также расширить свои деловые связи», — говорится в сообщении.
Фестиваль-форму будет проходить в очном и онлайн-форматах. Очно участниц ждут в ЦДП по адресу: Москва, улица Покровка, дом №47.

Подробнее узнать о мероприятии, а также зарегистрироваться на участие можно по ссылке.

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В Подольске стартовало масштабное благоустройство лесопарка «Дубрава»
10 февраля 2025, 13:41

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В Климовске городского округа Подольск начались работы по благоустройству лесопарка «Дубрава». Его планируют открыть в 2025-м, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

«В этом году планируем благоустроить 12 пространств по губернаторской программе «Парки в лесу». Среди них – Кучинский лес в Балашихе, лесопарки «Соколка» в Истре и «Дубрава» в Подольске. Преобразим Томилинский лесопарк и Лесную опушку в Люберцах, Пироговский лесопарк в Мытищах, Новую Трехгорку в Одинцовском городском округе и Парковский лес в Орехово-Зуеве», – поделился планами зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В лесопарке «Дубрава» создадут новую дорожно-тропиночную сеть протяжённостью 10,7 км. Часть станет пешеходными маршрутами, часть – веломаршрутами и лыжными трассами. Для удобства посетителей предусмотрена автостоянка.

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Лесопарк оснастят современными детскими игровыми площадками и тролль-парком. Спортивная инфраструктура будет включать площадки для занятий воркаутом, настольным теннисом, игр в баскетбол и футбол.

В лесопарке планируют создать смотровую площадку, кафе, прокат и фуд-корты, провести очистку пруда, установить новые входные группы и озеленить территорию.

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

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Капремонт поликлиники №1 в Королёве завершат в третьем квартале
10 февраля 2025, 13:38

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Работы по капитальному ремонту поликлиники №1 в подмосковном Королёве начались летом 2024 года, завершить обновление объекта и вновь открыть его для пациентов планируется в третьем квартале текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте отремонтировали кровлю, укрепили центральный вход и забетонировали плиты перекрытия, а также установили новые оконные блоки и отремонтировали фасад. В работах задействовано свыше 20 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поликлиника №1 в Королёве была построена в 1956 году по проекту известного архитектора Любови Гулецкой. На отремонтированном фасаде здания рабочие сохранили все архитектурные элементы.

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