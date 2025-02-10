Бобслеисты из Московской области выиграли две награды первенства России

Видео: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Подмосковные спортсмены пополнили свою коллекцию наград на первенстве России по бобслею среди юниоров до 24 лет, завоевав ещё две медали, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Первую золотую медаль для команды завоевала Нина Клименко. В паре с Софией Валеевой из Красноярского края она показала лучший результат в соревнованиях двухместных экипажей, преодолев дистанцию за 1 минуту 56,18 секунды.
Второе место заняли Алёна Анисимова из Башкортостана и Алёна Колобова из Красноярского края. Бронза досталась представительницам Краснодарского края – Валерии Наден и Анне Глазковой.
В состязаниях мужских четвёрок команда из Подмосковья в составе Степана Дубинко, Егора Колотилова, Алексея Пирогова и Вячеслава Скулина стала второй, уступив всего 0,19 секунды спортсменам из Краснодарского края.
Третье место занял смешанный экипаж из Москвы и Красноярского края.
Ранее Нина Клименко уже поднималась на пьедестал, завоевав бронзу в дисциплине «монобоб». Также серебряные медали в соревнованиях двоек выиграли Степан Дубинко и Владислав Скулин.
Первенство России среди юниоров проходило в Сочи с 5 по 8 февраля и организовано в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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Второе место заняли Алёна Анисимова из Башкортостана и Алёна Колобова из Красноярского края. Бронза досталась представительницам Краснодарского края – Валерии Наден и Анне Глазковой.
В состязаниях мужских четвёрок команда из Подмосковья в составе Степана Дубинко, Егора Колотилова, Алексея Пирогова и Вячеслава Скулина стала второй, уступив всего 0,19 секунды спортсменам из Краснодарского края.
Третье место занял смешанный экипаж из Москвы и Красноярского края.
Ранее Нина Клименко уже поднималась на пьедестал, завоевав бронзу в дисциплине «монобоб». Также серебряные медали в соревнованиях двоек выиграли Степан Дубинко и Владислав Скулин.
Первенство России среди юниоров проходило в Сочи с 5 по 8 февраля и организовано в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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Дайана Хусинова