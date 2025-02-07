Сильнейшие трудовые коллективы Подмосковья приедут в Подольск на фестиваль ГТО

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Лучшие трудовые коллективы Московской области примут участие в региональном фестивале ГТО. Он пройдёт 16 февраля в городском округе Подольск, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
В региональном этапе примут участие сильнейшие команды, преодолевшие муниципальный отбор. Победители этапа будут представлять Подмосковье на Всероссийском фестивале ГТО.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
«В программу войдут пять дисциплин: стрельба из положения сидя или стоя из электронного оружия, наклон вперёд на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подъём туловища из положения лёжа, а также подтягивания или рывок гири», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
В состав команды каждого трудового коллектива могут входить до 10 работников в возрасте от 25 до 59 лет.
Региональный фестиваль ГТО состоится в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» по адресу: Подольск, микрорайон Климовск, Спортивный проезд, стр. 2.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Открытие фестиваля состоится в полдень 16 февраля.
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В региональном этапе примут участие сильнейшие команды, преодолевшие муниципальный отбор. Победители этапа будут представлять Подмосковье на Всероссийском фестивале ГТО.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
«В программу войдут пять дисциплин: стрельба из положения сидя или стоя из электронного оружия, наклон вперёд на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подъём туловища из положения лёжа, а также подтягивания или рывок гири», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
В состав команды каждого трудового коллектива могут входить до 10 работников в возрасте от 25 до 59 лет.
Региональный фестиваль ГТО состоится в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» по адресу: Подольск, микрорайон Климовск, Спортивный проезд, стр. 2.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Открытие фестиваля состоится в полдень 16 февраля.
Читайте также:
Каширские лыжники при отсутствии снега тренируются на искусственном покрытии
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Лора Луганская